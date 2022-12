Prefeitura de Grossos inaugura nova praça do Moinho Holandês no domingo

Um dos pontos históricos e turísticos do município de Grossos ganhou nova roupagem. A revitalização do moinho holandês, patrimônio secular que acompanha a evolução da cidade e a transformação peculiar de Grossos, será entregue aos cidadãos neste domingo, 25/12, por ocasião da inauguração da nova praça.



O novo equipamento público teve investimento de R$ 295.725,37, de recursos próprios. O ato inaugural será as 19h. A prefeita Cinthia Sonale informou que o evento terá a participação especial de Papai Noel.



A prefeita Cinthia Sonale acrescentou que não se podia admitir que o Moinho Holandês permanecesse abandonado e corroído pela ação do tempo. Para tanto, disse que foi necessário que se elaborasse um projeto amplo para que o cidadão grossense e o visitante tivesse a garantia de que a história de Grossos não estava sendo deixada de lado pela gestão municipal.



“Fizemos um projeto amplo, no qual constava a restauração total do moinho e a ampliação da praça”, informou a prefeita.



O trabalho contemplou a restauração do moinho, com lixamento, pintura, substituição de chapas de madeira e iluminação em led. Além disso, houve a substituição do piso de todo área de passeio da praça, por piso intertravado, garantindo segurança para as pessoas da terceira idade e crianças que podem visitar o local.



Ainda segundo a prefeita Cinthia Sonale, foi preciso construir canteiros gramados e bancos revestidos com cerâmicas e assento em granito.



“Também construímos estacionamento com piso intertravado e garantimos a acessibilidade”, disse.



O projeto ainda contemplou a execução de guarda corpo em madeira de contorno ao moinho e lateral da praça, bem como a construção de estrutura de mirador, com painéis de exposição, mirante com escada de acesso em madeira e guarda corpo de contorno, iluminação de piso e postes com luminárias em led e o letreiro com nome da cidade.



“Temos o prazer de entregar uma obra que, com certeza, vai se transformar em espaço para as famílias visitarem e contemplarem, um pouco, a beleza do nosso entardecer. A população de Grossos merece”, comentou Cinthia Sonale