Projeto de sinalização consolida o Seridó Geoparque Mundial da Unesco

O Governo do RN deu, nesta quinta-feira, 22, mais um importante passo para o fortalecimento do turismo no Estado. A governadora Fátima Bezerra discutiu o projeto básico de sinalização do Seridó Geoparque Mundial da Unesco, área localizada nos municípios de Currais Novos, Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Acari, Cerro Corá e Lagoa Nova.



Um consórcio formado pelos seis municípios vai gerir o geoparque com apoio do Governo do Estado através da Secretaria de Turismo e da Emprotur.



A proposta de sinalização utiliza elementos representativos da flora e fauna, da geografia e da cultura local para trazer identidade e identificação, permitindo integração à paisagem e circulação segura. As peças devem ser confeccionadas em ladrilho, cerâmica, pedras e concreto, materiais duráveis e resistentes às intempéries e facilmente encontrados na região.



A sinalização tem caráter informativo e educativo informando sobre o geoparque, inclusive com conteúdo em braile, orientando o percurso de deslocamento no local em trilhas, túneis, formações geológicas.



"A concepção do projeto de sinalização é muito boa. Estamos avançando para consolidar o Seridó Geoparque da Unesco, no RN, que é um dos três no Brasil. Isto vai fortalecer a interiorização do turismo histórico, cultural e de aventura", afirmou Fátima Bezerra.



A Governadora acrescentou que a sinalização vai trazer segurança e conhecimento aos visitantes. "Vamos preparar os termos de referência para lançarmos o edital de licitação e executar os serviços no segundo semestre de 2023 para executar a sinalização que tem valor de R$ 1.193 milhão. Também vamos investir R$ 200 mil em divulgação e promoção, além dos R$ 190 mil já investidos no projeto básico", informou a chefe do Executivo estadual.



Fatima também ressaltou as tratativas realizadas em Brasília para relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante "também importante equipamento para alavancar o turismo no RN que precisa de investimentos. Temos hoje seis empresas interessadas na gestão do aeroporto. No Tribunal de Contas da União, o ministro Aroldo Cedraz nos garantiu que em 18 de janeiro próximo vai pautar a votação do processo de relicitação no TCU".



Outro investimento importante do Governo do RN é a recuperação e reconstrução de estradas. "Estrada é importante infraestrutura para o desenvolvimento econômico e turístico. Temos 30 projetos executivos elaborados para recuperação de estradas em todo o RN, algumas em execução como a 223 que faz a ligação ao Oeste e à Paraíba", destacou para ainda registrar: "e vamos pavimentar a estada da produção trecho São Tomé a Cerro Corá, que é também porta de entrada para o Seridó".



O prefeito de Currais Novos, Odon Junior, disse que "conseguir a chancela da Unesco não foi fácil. Foi muito trabalho para termos o pioneiro Geoparque na caatinga, bioma exclusivamente brasileiro. Quero agradecer ao atual Governo do Estado que apoiou este trabalho. Hoje já temos pessoas vindo conhecer o Geoparque, isso atrai novos negócios como restaurantes, pousadas e hotéis, fortalecendo a economia".



O prefeito de Acari e presidente da Amso, Fernando Antônio Bezerra, enfatizou que um dos eixos estruturantes da nossa economia é o turismo. E estas ações do Governo do Estado são importantes e necessárias. Vejo o Seridó Geoparque da Unesco como uma janela de esperança para gerar trabalho e renda para nossa população"



A Governadora foi acompanhada na reunião pela secretária de Estado do Turismo, Ana Costa, secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho, diretor-geral do Idema Leon Aguiar, diretor da Fundação José Augusto, Fábio Henrique. Também participaram Camila Duarte, arquiteta da Setur, o professor Marcos Nascimento, coordenador científico do Seridó Geoparque da Unesco, os prefeitos de Carnaúba dos Dantas, Gilson Dantas de Oliveira, de Parelhas, Tiago de Medeiros Almeida, representantes dos prefeitos de Cerro Corá e de Lagoa Nova e secretários municipais.



Ainda em Currais Novos, na sede da Associação dos Municípios do Seridó Oriental - Amso, a Governadora participou da entrega de certificados de qualificação para o turismo a alunos que concluíram os cursos. O investimento em qualificação de pessoal para trabalhar na área do turismo, segundo informou a titular da Setur, Ana Costa, é de R$ 1,5 milhão através do projeto Governo Cidadão que opera recursos de empréstimo ao Banco Mundial.