Prefeitura de Governador faz a alegria de mais de 1.300 crianças com uma grande festa de Natal

A Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, fez a alegria de mais de 1.300 crianças com uma grande festa de Natal, na noite dessa quarta-feira (21), no Largo de Eventos.

O evento contou com o encantamento do Espetáculo Auto de Natal e da presença do Papai Noel, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e distribuição de presentes para todas as crianças.

Parte da programação do Dissé Solidário 2022, o Natal das Crianças contou a presença do prefeito Dr. Artur Vale, da primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Lorenna Evangelista; secretários municipais; e dos vereadores Luara Fagundes (Presidente da Câmara), Carlinhos do Horizonte e Maristela Cardoso.

Lorenna agradeceu ao empenho de todos que contribuíram com a realização do Dissé Solidário deste ano e prometeu realizar um evento ainda maior e melhor no próximo ano, aproveitando para desejar um feliz Natal e próspero ano novo para todos.

Dr. Artur Vale parabenizou pelo evento e se comprometeu em continuar dando todo apoio para a realização de ações que leve alegria aos dixseptienses, especialmente para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Natal das Crianças começou no final da tarde com o passeio do Papai Noel em carro aberto pelas principais ruas de Governador Dix-Sept Rosado, sendo concluído com muitas fotos das crianças com o bom velhinho.