Marinha inicia Operação Verão e reforça fiscalização no litoral do RN

A Marinha do Brasil começou a Operação Verão 2022-2023 no Rio Grande do Norte. Cerca de 137 militares vão atuar nas ações de fiscalização e conscientização em todo litoral e águas do interior do estado.



Os militares terão apoio de 13 embarcações, incluindo lanchas e motos aquáticas, que atuarão em ações de fiscalização.



A Operação acontece até fevereiro de 2023, período das festividades de fim de ano e verão. De acordo com a Capitania dos Portos, nesses meses há um aumento no tráfego das embarcações de esporte e lazer no mar, rios e lagoas do Rio Grande do Norte.



De acordo com a CPRN ano passado foram inspecionadas 4.376 embarcações, emitidas 104 notificações para comparecimento e 8 apreensões.



Além das fiscalizações relacionadas ao tráfego aquaviário e de conscientização de condutores e passageiros, também haverá orientações relacionadas à prevenção da poluição ambiental e o uso de bebidas alcoólicas durante a condução de embarcações.



A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte disponibiliza os telefones 185, para emergências marítimas e fluviais, e o telefone (84) 98802-8568, para denúncias de situações que representem risco para a segurança da navegação.