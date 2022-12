Inmet emite alerta de chuvas com perigo potencial para Mossoró e mais 41 municípios do RN. De acordo com o Inmet, o alerta de perigo potencial, que vai atingir a maior parte das cidades potiguares entre os dois avisos, prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Ele alerta vale até 10h. Entre as medidas de precaução indicadas pelo Inmet, está, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pelo risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Rio Grande do Norte. Os avisos são válidos até a manhã deste sábado (24), véspera de Natal.

Um dos avisos é de perigo potencial (alerta amarelo), o primeiro na escala do grau de severidade do Inmet, e atinge 42 cidades do RN. Já o outro tem o grau de severidade de perigo (alerta laranja), o segundo na escala, e atinge três municípios do estado - que também estão na lista do outro alerta.

De acordo com o Inmet, o alerta de perigo potencial, que vai atingir a maior parte das cidades potiguares entre os dois avisos, prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Esse alerta vale até 10h.

Já no alerta de perigo, a previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou de 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos en 60-100 km/h. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Esse alerta vale até 11h.

Entre as medidas de precaução indicadas pelo Inmet, está, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pelo risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Alerta de perigo potencial

Água Nova

Alexandria

Almino Afonso

Antônio Martins

Apodi

Baraúna

Caraúbas

Coronel João Pessoa

Doutor Severiano

Encanto

Felipe Guerra

Francisco Dantas

Frutuoso Gomes

Governador Dix-Sept Rosado

Itaú

João Dias

José da Penha

Lucrécia

Luís Gomes

Major Sales

Marcelino Vieira

Martins

Olho d'Água do Borges

Paraná

Patu

Pau dos Ferros

Pilões

Portalegre

Rafael Fernandes

Rafael Godeiro

Riacho da Cruz

Riacho de Santana

Rodolfo Fernandes

São Francisco do Oeste

São Miguel

Serrinha dos Pintos

Severiano Melo

Taboleiro Grande

Tenente Ananias

Umarizal

Venha-Ver

Viçosa