Chuvas no Seridó foram acima de 120 mm; Também choveu forte no Oeste do RN

Na região Seridó, o volume de chuvas foi de 120mm a 190mm. No município de Cruzeta, açudes em propriedades particulares começaram a sangrar, colocando um bom volume de água no Rio Salgado. As chuvas desta sextas-feira também foram fortes na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.

Choveu forte na tarde noite desta sexta-feira, 23, em todos os municípios do Oeste do Rio Grande do Norte, alto sertão paraibano e também do Vale do Jaguaribe, no Estado do Ceará.

Os primeiros relatos de agricultores da região Seridó, é que o volume de chuvas foi de 90mm a 190mm. É o que informa o blog do jornalista Marcos Dantas, de Caicó

Carnauba dos Dantas – 180mm

Cruzeta - 130mm

Acari – 150 mm

Parelhas – 190mm

Na região Seridó, a chuva forte fez sangrar o Açude do Sítio Cornelinho e fez o Rio Salgado tomar um bom volume de água, mostrado vídeos na manhã deste sábado.

Os principais reservatórios da região Seridó estão praticamente vazios. É o caso do Açude Itans, em Caicó, que armazena até 84 milhões de metros cúbicos de água.

Outro reservatório importante no abastecimento humano na região da serra de Santana é o Gargalheiras, em Acari, que armazena até 44 milhões de metros cúbicos de água.

A chuva também foi muito forte na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, com acumulados de chuvas que vai de 80 a 130mm.

Na Fazenda Sigigada, em Caraúbas, foram registrados 72mm. Em Janduis, foram registrados 75mm. Já na cidade de Assu, na Fazenda Meladinha, choveu 65mm.

Nas cidades da região da Trompa do Elefante e serrana, os registros foram todos acima de 100mm. Em Mossoró, choveu forte no final da tarde de durante à noite.



A previsão é de bom inverno em 2023.