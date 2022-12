Prefeitura de Governador garante alimento na mesa de mais de 1000 famílias neste Natal

Em uma ação do projeto Dissé Solidário, a gestão do prefeito Dr. Artur Vale fez a distribuição de 1.067 cestas básicas para famílias que recebem o Auxílio Brasil. A entrega dos alimentos foi concluída nessa sexta-feira (23) e contou com a participação de Dr. Artur Vale e da primeira-dama e secretária municipal de assistência Social, Lorenna Evangelista.

Em sua segunda edição, o Dissé Solidário não levou apenas alimento à mesa das famílias dixseptienses.

A programação do projeto começou na segunda-feira (19) com a realização do Bazar Solidário, em que mais de 700 pessoas receberam roupas e acessórios para as festas de fim de ano.







As crianças, claro, que não foram esquecidas. No Natal das Crianças, realizado na quarta-feira (21), foram distribuídos mais de 1.300 brinquedos, além da realização de uma noite toda especial com a presença do Papai Noel, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, além do espetáculo Auto d Natal.



“Trata-se de um projeto que estamos aperfeiçoando e, se Deus quiser, será ainda maior em 2023”, ressaltou Lorenna Evangelista.



“Nosso objetivo é sempre dar continuidade a todas as ações que realizamos. Esperamos poder ampliar o Dissé Solidário para atendermos a um número de famílias ainda maior no próximo ano”, reforçou Dr. Artur Vale.