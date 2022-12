Serra do Mel: prefeito reforça educação e saúde com três ónibus uma ambulância

O investimento foi de mais ou menos 1 milhão de recursos próprios e um apoio de 200 mil em emenda parlamentar destinado pelo deputado estadual George Soares, de Assu. O prefeito Josivan Bibiano fez a entrega dos três ônibus e a ambulância nesta sexta-feira e em seguida realizou a confraternização de fim de ano com os secretários e apoiadores de sua gestão. Espera um 2023 com mais investimentos para estruturação do município, que é composto por 23 vilas, sendo que 22 rurais.

A administração municipal de Serra do Mel, através do prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), adquiriu com recursos próprios, sendo cada um ao valor de R$ 317.900,00, três ônibus escolares para uso dos estudantes da rede municipal de ensino

De acordo com o prefeito Bibiano, trata-se de uma conquista para o cidadão de Serra do Mel, especialmente a comunidade escolar, que passa a contar com mais três novos ônibus escolares. Serra do Mel é composto por 23 vilas, sendo que 22 rurais.

Juntamente com o vice-prefeito Moabe Soares, vereadores e secretários municipais, o prefeito Bibiano fez a entrega dos veículos nesta sexta-feira, 23, ampliando o serviço prestado a Educação do município em especial para quem mora nas comunidades mais distantes.

“Isso representa qualidade e segurança na assistência de nossas crianças e jovens. Como o nosso município é cortado por várias estradas vicinais, quanto mais investirmos em segurança e conforto, melhor para os nossos estudantes, que terão ainda mais uma logística”, disse.

Por sua vez, a secretária de educação, Milane Azevedo externou que os veículos vão ajudar a atender a demanda crescente de alunos e oferecer um transporte seguro e confortável. O acesso a mais da metade das vilas ainda é por estrade barro.

“Como nossa demanda é maior a cada dia, é fundamental renovar e aumentar a frota de veículos e o governo municipal vem realizando fortes investimentos na melhoria do transporte escolar”, ressaltou a secretária Milane Azevedo.

Saúde





Além dos três ônibus, o prefeito Josivan Bibiano, também entregou a comunidade de Serra do Mel uma ambulância comprada por 200 mil, recursos de emenda parlamentar destinado pelo deputado estadual George Soares, e também contrapartida da arrecadação própria.

A secretaria de Saúde Anacelia Freitas recebeu as chaves do veículo nesta sexta-feira, 23. “Essa nova aquisição é para que o município avance com serviço de mais qualidade ao povo de Serra do Mel. Agradeço a sensibilidade do deputado estadual George Soares que nos possibilitou essa aquisição. Toda parceria em prol de Serra do Mel é bem-vinda”, enalteceu o prefeito Bibiano.

Confraternização de fim de ano





O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), realizou nesta sexta-feira, 23, na creche Djaine Karla, confraternização com secretários e apoiadores do governo municipal. “É uma confraternização não só para discutir as questões de trabalho, mas de fortalecer os lados de amizades, demonstrar e incentivar a solidariedade, sendo elemento transformador na cidade de alguém”, ressaltou o prefeito.