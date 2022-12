Previsão da Emparn é de pancadas de chuvas em todas as regiões do RN durante esta semana. No feriado de Natal, entre às 7h de sexta-feira (23) até o mesmo horário desta segunda-feira (26), a Empresa de Pesquisa do Rio Grande do Norte registrou 124,6 milímetros (mm) de chuva no município de Coronel Ezequiel, localizado no Agreste Potiguar. Por região, os maiores volumes foram em Coronel João Pessoa (Oeste Potiguar) com 93,6mm, São Vicente (Central Potiguar) com 92,2mm e Macaíba (Leste Potiguar) com 12,2mm.

Os dados do Sistema de Monitoramento Hidrometeorológico Climático e Agrometeorológico do Rio Grande do Norte, administrado pela Empresa de Pesquisa do Rio Grande do Norte (Emparn), referem-se ao período das 7h de sexta-feira (23) até o mesmo horário desta segunda-feira (26).

As chuvas são causadas pela a associação da condição dos oceanos- as águas do Pacifico seguem mais frias e as do Atlântico, mais aquecidas – e atuação de sistemas meteorológicos.

No litoral, as temperaturas da última semana do ano poderão atingir a média de 22°C durante as madrugadas e 32°C durante as tardes. Já no interior, os valores poderão variar entre 18°C e 36°C.

Para o último final de semana do ano, a previsão é de céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões, na sexta-feira (30) e no sábado (31) e domingo (01), céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

PORTAL

Lançado em dezembro de 2021, o portal do sistema de monitoramento, administrado pela Emparn, atingiu 580 mil acessos nos últimos doze meses de funcionamento.

Neste período, a média de acessos foi de aproximadamente 2.500 por dia no período chuvoso (jan-jul/2022) e 500 no período seco (ago-dez/2022).

O sistema contribui com a melhoria do planejamento de diversos setores, como turismo, eventos e especialmente as áreas hídrica e agrícola.

O portal pode ser acessado pelo site emparn.rn.gov.br, aba meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.

PREVISÃO DIA A DIA

26/12/22 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado a claro no Leste e Agreste. Demais regiões, céu com poucas nuvens.

27/12/22 - terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de precipitação no oeste do estado.

28/12/22 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.

29/12/22 - quinta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.

30/12/22 - sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.

31/12/22 - sábado - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.

01/01/23 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.