"Grossos agora pode se orgulhar", diz Cinthia sobre a inauguração da Praça do Moinho

Na noite deste domingo (25), a prefeita Cinthia Sonale entregou à população de Grossos a nova praça do Moinho Holandês. A obra, feita com recursos próprios e avaliada em quase R$ 300 mil, se traduz num marco importante para o turismo local uma vez que revitaliza um dos principais cartões postais da cidade.



Segundo Cinthia, a reforma do ponto turístico também se relaciona com a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. “Trata-se da humanização dos espaços públicos com a criação de um ambiente salutar de convivência e lazer. Além disso, está em jogo a autoestima do povo, pois Grossos agora pode se orgulhar de ser uma cidade limpa, bonita e organizada”, ressaltou a prefeita.



Com layout moderno e atendendo aos requisitos de acessibilidade, a praça restaurada dispõe ainda de um mirante onde se pode apreciar a bela vista do local, e de um conjunto de painéis com informações sobre a história do município.



“É um projeto arrojado que sinaliza para o futuro sem descuidar das bases históricas da formação sociocultural da nossa gente”, complementou a gestora.



Na cerimônia de inauguração, a chefe do Executivo também agradeceu aos conterrâneos pela confiança no trabalho da gestão municipal. “ Muito obrigado a todos que acreditaram que Grossos poderia sim ser mais. Tenho certeza que muitas outras obras virão nos próximos anos”, concluiu