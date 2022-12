Governo do RN economizou mais de R$ 24 milhões em consumo de combustível. Dados são da Secretaria da Administração (Sead) e se referem aos últimos quatro anos da atual gestão do Executivo Estadual (2019-2022) comparados com o quadriênio da gestão anterior (2015-2018). Nos últimos quatro anos foram economizados 4.189.297 litros de combustíveis. Do total consumido, foram 48% com gasolina comum, 46% com óleo diesel S-10 e 6% com diesel S-500.

Segundo dados da Secretaria da Administração (Sead), nos últimos quatro anos foram economizados 4.189.297 litros de combustíveis. Do total consumido, foram 48% com gasolina comum, 46% com óleo diesel S-10 e 6% com diesel S-500. Tudo isso representa, a preços atuais, nesse quadriênio, uma economia estimada em mais de R$ 24 milhões.

A economicidade é resultado de um trabalho intenso de controle e fiscalização, agregado ao aumento de postos na rede credenciada, por parte da Coordenadoria de Patrimônio (Copat) da Sead, responsável pela gestão da frota veicular governamental e seu abastecimento, de forma compartilhada com a Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) desde janeiro de 2019.

O secretário adjunto de Administração, George Câmara, explicas que diversas medidas foram adotadas para se alcançar a eficiência na gestão da frota: mapeamento e recadastramento das viaturas no primeiro momento; customização e implantação do Controle Eletrônico de Tancagem; qualificação de mão de obra; acompanhamento rigoroso do efetivo consumo; ampliação da rede autorizada a abastecer os carros governamentais, entre outras.

“Nossa gestão sempre foi baseada na eficiência, na qual priorizamos o consumo de combustível de forma inteligente. Para isso, estabelecemos cotas para uso diário e semanal dos carros. Também ampliamos a rede credenciada de postos, evitando grandes deslocamentos por parte da frota somente para abastecer o veículo, entre outras ações”, afirmou.

Com relação à expansão da rede, no início de 2019 eram 13 postos credenciados no interior, enquanto que agora o Governo do RN conta com 32 opções distribuídas pelo seu território para cobrir o abastecimento das viaturas. “Isso fez diminuir o número de viagens, gerando uma redução de gastos com consumo de combustíveis, com manutenção das viaturas, além de proporcionar melhor qualidade de vida dos condutores dos veículos, que não precisam realizar grandes deslocamentos para realização do abastecimento diário das viaturas, isto sem contar no ganho social da população dos municípios que passa a dispor das viaturas de serviço mais presentes nas respectivas cidades”, complementa o coordenador da Copat, Josiel Araújo.

Vale salientar ainda que, em 2022 houve uma elevação de 6,01% na frota governamental em relação ao ano anterior, com o acréscimo de 199 novos veículos, totalizando hoje 3.508 unidades a serviço do Executivo. Entretanto, ainda assim, em virtude de todas as providências tomadas pelos órgãos competentes, houve também redução no consumo de combustíveis.

De acordo com informações da Copat, só no ano de 2022 atingiu-se uma economia aproximada de 483 mil litros de combustíveis, tendo como parâmetro a estimativa de volume licitado, mesmo com o aumento no número de veículos à disposição do Governo do Estado. Comparando os últimos oito anos, os dados indicam que 31.019.632 litros foram consumidos na atual gestão (2019-2022), enquanto na gestão anterior (2015-2018) o consumo ficou em 35.158.929 litros.