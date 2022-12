Governadora define diretores do Hospital da Mulher e nesta quinta abre ambulatório

A governadora Fátima Bezerra (PT) cumpre agenda em Mossoró nesta quinta-feira (29). Fará a assinatura da ordem de serviço para a nova gestão do Aeroporto Governador Dix-Sept Rosado e a inauguração do ambulatório do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia.

Acompanhada do Secretário de Infraestrutura do estado, Gustavo Rosado, as 14:30h, a Governadora assinará a ordem de serviço para a futura empresa que fará a administração do importante aeroporto potiguar, o Dix-Sept Rosado em Mossoró (RN), à 288 km da capital Natal.

A Infracea, empresa privada do ramo de gestão aeroportuária, deixa o comando do aeroporto após cinco anos à frente, e passa o bastão para a estatal Infraero, veiculada ao Ministério da Infraesturura (MInfra) depois de uma negociação com a Secretaria Estadual de Infraestrutura.

As 16h, Fátima inaugura o ambulatório do Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia. O Hospital é a maior unidade hospitalar do Estado e o maior investimento financiado pelo Banco Mundial, com mais de R$ 134 milhões em obras e equipamentos.

A Governadora esteve reunida com o secretário Cipriano Maia e a secretaria adjunta da Sesap, Lyane Ramalho, para receber os novos diretores do Hospital da Mulher que será inaugurado em Mossoró. A direção do hospital da mulher foi indicada pela deputada Isolda Dantas



"O hospital da Mulher representa um marco para a saúde potiguar. Elenimar Costa Bezerra será a diretora geral e Lauro Gabriel Bezerra Santos será o diretor administrativo. São dois nomes com um amplo histórico de anos de competência e trabalho no âmbito da saúde. Sabemos que essa importante conquista para o povo de Mossoró e região estará em boas mãos! Viva o SUS", afirmou Fátima Bezerra.



O hospital contará com assistência ambulatorial, pronto-socorro, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), salas de parto humanizado, banco de leite humano e serviços de suporte às mulheres vítimas de violência.

Serão mais de 160 leitos pata atenção materno-infantil, ginecológica e obstétrica de média e alta complexidade, com expectativa de atender pacientes de mais de 60 municípios da região.