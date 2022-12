Fátima autoriza início das obras do Complexo de Perícia Criminal do RN. A nova sede do Itep compreenderá a sede administrativa e as sedes dos Institutos de Criminalística – IC e de Medicina Legal – IML, toda esta estrutura é vinculada à Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social. O complexo será erguido em área própria do Estado, localizada no entroncamento da Rua dos Campos com a Rua das Peixadas, no Bairro de Felipe Camarão, na zona oeste de Natal. A empresa que executará a obra é a Engevac Engenharia Ltda. O valor licitado é de R$ 19.643.899,37. O prazo para conclusão das obras é de um ano.

O Governo do RN autorizou nesta terça-feira (27), o início das obras de construção da nova sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia - Itep, no município de Natal.

A Governadora Fátima Bezerra disse que "a obra é mais um compromisso para fortalecer a política de segurança pública do RN e pleito antigo da categoria que agora terá uma das sedes mais modernas do país".

A nova sede do Itep, denominada Complexo de Perícia Criminal do RN, compreenderá a sede administrativa e as sedes dos Institutos de Criminalística – IC e de Medicina Legal – IML, toda esta estrutura é vinculada à Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social.

O complexo será erguido em área própria do Estado, localizada no entroncamento da Rua dos Campos com a Rua das Peixadas, no Bairro de Felipe Camarão, na zona oeste de Natal.

A empresa que executará a obra é a Engevac Engenharia Ltda. O valor licitado é de R$ 19.643.899,37 (dezenove milhões, seiscentos e quarenta e três mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos). O prazo para conclusão das obras é de um ano.

O secretário de Estado da Segurança e Defesa Social (Sesed), Francisco Araújo disse que "tenho 40 anos de vida pública, e foi no atual Governo que vi o maior compromisso com a segurança pública".

"Este é um momento histórico. A antiga sede na Ribeira não tem mais condições de abrigar o órgão. Reconhecemos o apoio do atual Governo que valoriza a instituição e seus servidores. Hoje temos profissionais de carreira, inclusive na gestão. Temos também novos equipamentos e vamos ganhar a nova sede, com um grande investimento, para dar dignidade ao servidor e à população que busca nossos serviços e será adequadamente atendida", afirmou o diretor-geral do Itep, Marcos Bandão, que é servidor de carreira.

No início deste mês o Governo do RN nomeou 281 novos servidores concursados para o ITEP. Os novos servidores vão exercer os cargos de agente técnico forense, agente de necropsia, assistente técnico forense, perito criminal, perito médico legista, perito médico psiquiatra e perito odontolegista.

Os presidentes do Sindicato dos Servidores do Itep, Vânia Soares e do Sindicato dos Peritos, Otávio Domingues, reconheceram os avanços conquistados na atual administração estadual.

"Tivemos muitos avanços, como o plano de carreira e concurso público, no atual governo e somos gratos", afirmou Vânia. "Desde o início do atual governo fomos muito bem recebidos e também agradecemos pelas conquistas", declarou Otávio.

No ato de assinatura da ordem de serviço a Governadora esteve acompanhada do vice-governador Antenor Roberto, dos secretários de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Antenor Roberto, da Infraestrutura, Gustavo Carvalho, do delegado adjunto da Polícia Civil, Ben Hur Medeiros, comandantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, coronéis Alarico Azevedo e Luiz Monteiro.