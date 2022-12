Governadora inaugura ambulatório no HM e entrega aeroporto a Infraero

A governadora Fátima Bezerra cumpre agenda nesta quinta-feira, 29, em Mossoró. Às 14h30 assina Ordem de Serviço transferindo para a Infraero a gestão administrativa e operacional do Aeroporto Governador Dix-sept Rosado. Logo depois, às 16 horas, participa da solenidade de inauguração do ambulatório do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, que será a maior unidade da rede estadual de Saúde do Rio Grande do Norte.