Fátima anuncia Socorro Batista na Educação e confirma outras 3 pastas

A governadora reeleita Fátima Bezerra (PT), anunciou nesta quarta-feira (28) uma mudança na Secretaria Estadual de Educação (Seec) para o próximo governo. Tomará posse no domingo 1º a nova titular do cargo, a professora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Socorro Batista, que assumirá o lugar de Getúlio Marques Ferreira.

Fátima Bezerra também anunciou que o auditor fiscal Pedro Lopes será o novo secretário de Administração, no lugar de Virgínia Ferreira, que já havia sido confirmada na semana passada para a Secretaria de Gestão e Projetos Especiais, que executa o programa Governo Cidadão.



Outros dois nomes de secretários permanecem: Guilherme Saldanha na Agricultura, Pecuária e Pesca (Sape) e Íris de Oliveira na Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas).



“Essas escolhas refletem a competência, espírito público e compromisso com o povo do Rio Grande do Norte! Essas escolhas refletem a competência, espírito público e compromisso com o povo do Rio Grande do Norte!”, disse Fátima