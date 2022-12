Morre uma das vítimas de incêndio em fábrica de fogos de artifício em Parnamirim

Uma das vítimas do incêndio que destruiu uma fábrica de fogos de artifício em Parnamirim morreu no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, na manhã desta quinta-feira (29). A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) por meio de nota.

De acordo com o documento, mesmo com todos os esforços e depois de passar por cirurgias, a vítima não resistiu. A outra paciente grave continua na UTI.

Os três pacientes com queimaduras mais leves, estão estáveis e continuam internados em observação no Centro de Queimados Walfredo Gurgel. Trabalha junto às vítimas uma equipe completa com sete cirurgiões plásticos e diversos outros profissionais.

Ainda em nota, a Sesap e o hospital lamentam o ocorrido e segue trabalhando para entregar o melhor atendimento às vítimas. O Hospital ainda não tem identificação através de documentos das vítimas e aguarda familiares para o reconhecimento.

A Sesap informou ainda que outras informações serão transmitidas a partir da evolução dos quadros clínicos.

O incêndio que destruiu uma fábrica de fogos de artifício na tarde desta quarta-feira (28) aconteceu em um galpão que fica no bairro Passagem de Areia em Parnamirim.

O fogo deixou pelo menos cinco pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas por volta das 15h.

Em nota, a empresa CCS Fogos, responsável pelos fogos de artifício, disse que os fogos explodiram "no momento do descarregamento do caminhão que trazia os fogos de João Pessoa, na Paraíba, para Parnamirim".

Segundo a empresa, o galpão era alugado e nesta quinta (29) os fogos seriam entregues à Prefeitura de Parnamirim. A empresa disse que tomou "as medidas cabíveis de socorro", que está tomando "todas as ações necessárias prestando todo apoio aos funcionários que estavam no local" e que acompanha todas as etapas, desde o combate às chamas, ao processo de elucidação do caso.