Babado Novo e Aldair Playboy puxam arrastão em Grossos no 1º dia do ano

A cidade de Grossos é destino certo de quem busca diversão de qualidade no primeiro dia do ano. No próximo domingo (01), a prefeitura do município retoma o tradicional arrastão de janeiro com atrações renomadas.



Em cima do trio Jampa, Babado Novo, Aldair Playboy e Bakulejo vão comandar a festa que promete reunir uma multidão na aprazível urbe salineira. E antes da folia ganhar as ruas, a banda Zuyrê animará o público na Prainha a partir das 16h.



“É um carnaval fora de época pra começar 2023 com boas energias. Com este evento, Grossos alça lugar de destaque na região ao projetar seu potencial turístico, na medida em que também estimula o desenvolvimento da economia a partir da geração de renda”, destacou a prefeita Cinthia Sonale.



A gestora ressaltou ainda a adoção de providências para garantir a segurança durante toda a programação. “Pedimos reforço policial ao Governo do Estado, que prontamente nos atendeu. A expectativa é de que tudo transcorra com tranquilidade”, comentou.



Apesar da grande repercussão da festa do dia 1º, a cidade dará as boas-vindas ao novo ano já no sábado (31), com um réveillon que terá queima de fogos e atrações regionais como a banda Inala e Yure e os barões.