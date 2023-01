Prefeito Alan e deputado Walter Alves entregam ponte de acesso ao Vale do Apodi

Obra orçada em R$ 1,5 milhão, foi erguida com recursos de emendas dos deputados Walter Alves e Rafael Mota e também com recursos próprios. Foi construída em aço e instalada em cima de uma estrutura de concreto fixado no local, permitindo, principalmente o acesso as regiões entre os municípios de Apodi, Caraúbas e Felipe Guerra

O prefeito Alan Silveira, de Apodi, ao lado do deputado federal Walter Alves, entregou a ponte de concreto e aço Neo Marinho de acesso à região do Vale, neste dia 30 de dezembro de 2022.

A ponte beneficia diretamente cerca de 1.500 moradores das regiões que compreende os territórios de Apodi, Caraúbas e também do município de Felipe Guerra.

Inclusive, o prefeito Salomão Gurgel Gomes, de Feliipe Guerra, também esteve na inauguração da ponte de acesso à região do Vale do Apodi, que custou R$ 1,5 milhão.

Segundo o prefeito Alan Silveira, trata-se de uma "obra histórica que entregamos aos moradores do Vale do Apodi, realizada com recursos próprios e federal, por meio de emendas dos Deputados Federais Walter Alves e Rafael Mota”, destaca.

“Ao todo, foram mais de R$ 1.500.000,00 investidos. Primeira Ponte de Concreto e Aço do Vale, fico feliz em ter sido no nosso governo municipal a entrega dessa importante obra, que vai beneficiar quase 1.500 famílias do vale e várias famílias das cidades vizinhas, além do escoamento da produção da região", concluiu o Prefeito Alan Silveira.

Há poucos dias, o prefeito Alan Silveira, vereadores e secretários entregaram a Escola do Campo, na mesma região do Vale do Apodi, com capacidade para 300 alunos.

Veja mais

Prefeito inaugura escola do Campo Maria Cezarina de Oliveira, no São Lourenço