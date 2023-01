Visitas são suspensas em Alcaçuz após alerta de possível tentativa de resgate de presos

A medida já está em vigor e deve seguir até quarta-feira (4). Segundo a Seap, a determinação tem caráter de urgência e considerou informações encaminhadas pela Polícia Civil sobre a possibilidade de resgate de apenados do local. A pasta reforçou a segurança no complexo, que abriga a Penitenciária Estadual de Alcaçuz e a Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga.

Com informações do G1RN