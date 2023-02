Parceria entre prefeituras garante mais segurança a veranistas com Base do Samu em Tibau. A base, instalada na Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha, é fruto de uma parceria firmada entre as Prefeitura de Mossoró, Grossos e Tibau, disponível durante os finais de semana. “Em nome do povo de Tibau, gostaria de agradecer ao prefeito Allyson e à prefeita Cinthia por essa parceria tão importante, pois sabemos que Tibau já está no coração de todos os mossoroenses, que se mudam para a nossa cidade nesse período de veraneio. Essa parceria foi muito importante para que trouxéssemos mais segurança para nossos veranistas e moradores”, disse a prefeita Lidiane Marques.

A Prefeitura de Mossoró firmou parceria com as prefeituras das cidades de Grossos e Tibau para que nesse período de veraneio e Carnaval os visitantes possam aproveitar os municípios litorâneos com mais segurança, com a presença de uma base do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) disponível aos finais de semana.

Na manhã deste sábado (28), o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, esteve em Tibau, visitando a base do SAMU instalada na Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha.

“Aqui é uma importante parceria da Prefeitura de Mossoró com as prefeituras de Tibau e Grossos, cidades aqui da Costa Branca que têm vocação turística no período de veraneio e Carnaval. Nós fizemos no final de dezembro essa parceria que possibilita a instalação de uma ambulância diretamente do SAMU para atender essas cidades, para ajudar na força da saúde, durante esse período em que esses municípios recebem milhares de mossoroenses”, declarou.

A prefeita de Grossos, Cinthia Sonale, e a prefeita de Tibau, Lidiane Marques, destacaram a importância da parceria entre os municípios.

“Uma importante parceria entre as prefeituras de Mossoró, Tibau e Grossos, por meio da qual temos fortalecido a assistência à saúde da população desde dezembro, quando iniciou o período de veraneio aqui no município de Tibau. A base está instalada dando suporte à segurança com relação à saúde de todos os turistas que passam por aqui e também os moradores dessa cidade tão importante para o turismo do Polo Costa Branca”, disse a prefeita Cinthia Sonale.

“Em nome do povo de Tibau, gostaria de agradecer ao prefeito Allyson e à prefeita Cinthia por essa parceria tão importante, pois sabemos que Tibau já está no coração de todos os mossoroenses, que se mudam para a nossa cidade nesse período de veraneio. Essa parceria foi muito importante para que trouxéssemos mais segurança para nossos veranistas e moradores”, enfatizou a prefeita Lidiane Marques.

Titular da Secretaria de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas acompanhou o prefeito Allyson Bezerra na visita à cidade de Tibau. Ela explicou como surgiu a iniciativa dessa parceria entre as prefeituras.

“Em uma reunião com a prefeita de Tibau e prefeita de Grossos, o prefeito Allyson Bezerra e o deputado Souza avaliaram que, durante o período em que há aumento de habitantes em Tibau, passando de 5 mil a próximo de 100 mil habitantes, em virtude da mudança dos mossoroenses e dos moradores de cidades adjacentes, era melhor que a ambulância do Samu estivesse em Tibau para um socorro mais rápido. E, nessa conversa, eles alinharam a proposta e a base do Samu estará em Tibau até 22 de fevereiro, atendendo a veranistas durante os finais de semana”, pontuou.

O diretor-geral do Samu/Mossoró, Welington Rocha, conta que o atendimento à população tem sido tranquilo até o momento.

“É uma parceria que vem dando certo e o que nos alegra é que os atendimentos estão sendo praticamente zero. Isso é muito bom, pois percebemos que a população está realmente se cuidando, evitando os acidentes. Nossa equipe chega aqui, na sexta-feira, às 19h, e fica até a segunda-feira, às 7h da manhã. Temos como ponto de apoio a comunidade de Gado Bravo”, disse.

O prefeito Allyson Bezerra enfatizou que pretende manter essa parceria entre as prefeituras até o final do seu mandato.

“Se Deus quiser, durante todo nosso governo vai se manter esse vínculo para que possamos trazer para essas cidades toda a experiência do Samu, juntando com a capacidade dos servidores daqui para um atendimento melhor. No final, quem ganha é a população, que vai ter a oportunidade de aproveitar tanto o veraneio como o Carnaval, com mais segurança, no ponto de vista da saúde, porque sabe que tem à sua disposição todas as equipes preparadas caso haja alguma necessidade”, concluiu.