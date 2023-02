Neoenergia Cosern alerta para fim de prazo para pedidos de ligações provisórias para o Carnaval 2023. A Companhia de energia lembra que, para o maioria das festas que serão realizadas em cidade do RN, são necessárias ligações provisórias de energia elétrica com o objetivo de abastecer a iluminação cênica, barracas, tendas, palcos e avenidas pelas quais trios elétricos passam, além de áreas de dispersão do público. A solicitação para a ligação provisória deve ser realizada através de um formulário, que deverá ser preenchido com antecedência mínima de três dias úteis. “Todas as ligações provisórias exigem atenção e só devem ser feitas por profissionais da Neoenergia Cosern. Além disso, elas dependem de uma avaliação técnica minuciosa e isso requer que os prazos estabelecidos pelos órgãos de controle sejam seguidos à risca”, destaca Givanildo Batista, gerente do Departamento de Grandes Clientes da Neoenergia Cosern.

As prévias de carnaval começaram e muitas cidades se preparam para a retomada das tradicionais festas de momo, principalmente no interior do Rio Grande do Norte.

Para a maioria dessas festas são necessárias ligações provisórias de energia elétrica com o objetivo de abastecer a iluminação cênica, barracas, tendas, palcos, avenidas pelas quais os trios elétricos passam e áreas de dispersão do público.

Para que elas sejam realizadas seguindo todas as normas de segurança, a Neoenergia Cosern tem orientações importantes. O prazo para esses pedidos está chegando ao fim.

“Todas as ligações provisórias exigem atenção e só devem ser feitas por profissionais da Neoenergia Cosern. Além disso, elas dependem de uma avaliação técnica minuciosa e isso requer que os prazos estabelecidos pelos órgãos de controle sejam seguidos à risca”, destaca Givanildo Batista, gerente do Departamento de Grandes Clientes da Neoenergia Cosern.

O fornecimento provisório de energia elétrica atende eventos e festividades de duração inferior a 30 dias. Para atendimento da ligação provisória, faz-se necessário realizar a solicitação através de um formulário, que deverá ser preenchido com antecedência mínima de três dias úteis, sendo o atendimento condicionado à disponibilidade de energia e potência. Não é permitido um período de ligação provisória superior a 30 dias.

O pedido de ligação provisória pode ser feito diretamente no Portal de Clientes Corporativos da Neoenergia Cosern. Para a solicitação de vistoria e/ou modificação na rede elétrica durante o evento, como por exemplo para passagem de trio elétrico, a Prefeitura ou órgãos responsáveis pela organização deverão enviar um ofício, conforme modelo disponibilizado, através do e-mail poderpublico.cosern@neoenergia.com

Em caso da necessidade de alteração da rede elétrica para permitir a circulação de veículos com altura acima dos padrões normativos vigentes, a Neoenergia Cosern elaborará projeto, cujo orçamento será de responsabilidade do solicitante, sendo o prazo de execução condicionado à complexidade da obra.

Além das informações contidas na solicitação, deverão ser encaminhados juntamente ao ofício: Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA); croqui de localização do evento, indicando o local de saída e chegada do(s) trio(s). O Ofício deve ser assinado pelo prefeito ou secretário municipal responsável pelo evento e não pode conter rasuras.

Como Solicitar

1) Preencha os dados solicitados no formulário;

2) Anexe os documentos necessários:

Se a ligação provisória se destinar à palanques e shows, será necessário o envio da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução quitada e assinada pelo profissional e contratante, com descrição da atividade técnica correspondente.

3) Leia e confirme o termo de aceite;

Portal Clientes Corporativos - Ligação Provisória (neoenergiacosern.com.br)

Após o envio da solicitação, será gerado um número de protocolo.

A resposta desta solicitação será enviada para o e-mail cadastrado em seu usuário.

Fique Atento

• São de responsabilidade do consumidor as despesas com a instalação e retirada de rede e ramais de caráter provisório, os custos dos serviços de ligação e de desligamento, bem como os reforços e melhoramentos necessários na rede elétrica​;

• O cliente é responsável pela instalação e manutenção do padrão de entrada de energia elétrica;

• O fornecimento de energia elétrica é em baixa tensão, quando a unidade consumidora tiver carga instalada igual ou inferior a 75kW;