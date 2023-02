Inmet emite alertas de chuvas intensas para regiões do interior do Rio Grande do Norte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para todas as regiões do Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira (6).

De acordo com o alerta, a previsão é de chuvas com até 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia em nove municípios do Litoral Sul, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. O alerta de acumulado de chuva vale até às 20h desta segunda.

O Inmet recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo e desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia, se possível.

As cidade em alerta são: Baía Formosa, Canguaretama, Espírito Santo, Goianinha, Montanhas, Nova Cruz, Pedro Velho, Tibau do Sul e Vila Flor.