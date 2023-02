Governo do RN e Prefeitura de Mossoró discutem investimentos e parcerias para o município. Na reunião, realizada entre a governadora Fátima Bezerra e o prefeito Allyson Bezerra, nesta segunda-feira (6), foram discutidas medidas nas áreas dos transportes, segurança pública, habitação e educação. Fátima informou ao prefeito que em contato recente com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, obteve o compromisso de investimento federal no aeroporto de Mossoró. Também assegurou reforço no policiamento para a realização do Mossoró Cidade Junina, além dos investimentos que em segurança que já vêm sendo realizados na cidade.

A governadora Fátima Bezerra se reuniu nesta segunda-feira (06) com o prefeito de Mossoró, Alysson Bezerra, para tratar de ações administrativas e parcerias.

"Estamos cumprindo o papel institucional que nos cabe como gestores públicos, independentemente de posições ideológicas", afirmou a Governadora.

A pauta da reunião constou de medidas nas áreas dos transportes, segurança pública, habitação e educação. Fátima Bezerra informou ao prefeito que em contato recente com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, obteve o compromisso de investimento federal no aeroporto de Mossoró, além da relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante.

"Em Brasília, o ministro Márcio França me disse que o Aeroporto de Mossoró é considerado estratégico para a aviação regional, e que será um dos focos da Infraero para os próximos anos. E o Ministério está trabalhando em um plano diretor para a ampliação do equipamento", explicou a governadora, que solicitou ao município estudos complementares para permitir a ampliação da área hoje ocupada.

A governadora assegurou reforço no policiamento para a realização do Mossoró Cidade Junina. "O Governo do Estado vai reforçar o efetivo com o pagamento de diárias operacionais para os efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar.

Além disso, na área de segurança pública, o Governo do Estado através da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social entregou mais quatro novas viaturas tipo SUV e 28 motocicletas para os dois batalhões de Polícia Militar e para a Companhia de Policiamento Rodoviário Estadual. "Em breve, vamos inaugurar duas novas delegacias de polícia — uma Deprov e uma Delegacia da Mulher", informou Fátima Bezerra.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O Governo do Estado trabalha para entregar 7.196 títulos de regularização fundiária em 15 conjuntos habitacionais, uma ação da Companhia Estadual de Habitação (Cehab) em parceria com a prefeitura. "São proprietários de imóveis em conjuntos habitacionais construídos, alguns há mais de trinta anos, que ainda não possuem o título de posse. Vamos regularizar isso e beneficiar todas estas famílias", pontuou a governadora.

RODOVIÁRIA

Na reunião, a governadora informou também que a Secretaria de Estado da Infraestrutura está elaborando o edital para concessão pública da rodoviária de Mossoró. Esta opção vai permitir melhorar os serviços prestados e a manutenção do local, inclusive assegurando arrecadação de ISS para o município.

Outras possibilidades de parceria foram tratadas para a área da saúde pública para otimizar a prestação do serviço na cidade de Mossoró, incluindo o novo Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, do Governo do Estado, e unidades conveniadas como a Apamim, Hospital Wilson Rosado e a Liga Mossoroense contra o Câncer.

EDUCAÇÃO

Na área da Educação, a gestão estadual adquiriu área para a construção de uma unidade do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (Iern), no bairro Santo Antônio.

O prefeito Alysson Bezerra se comprometeu a concluir estudos e apresentar à gestão estadual ações do município para viabilizar as parcerias e agradeceu a receptividade da governadora, que esteve acompanhada dos secretários de Estado da Gestão de Projetos, Metas e Relações Institucionais, Virgínia Ferreira; da Segurança Pública, Cel. Francisco Araújo; da Tributação, Carlos Eduardo Xavier; da Infraestrutura, Gustavo Coelho; da Saúde, Cipriano Maia; da Comunicação, Daniel Cabral; secretário-adjunto do Gabinete Civil, Ivanilson de Souza, e da diretora-geral do DER, Natécia Nunes.

Acompanharam o prefeito os secretários Kadson Eduardo, do Planejamento e Orçamento e gestão de Mossoró; Almir Mariano, de Programas e Projetos Estratégicos; Cledinilson Morais, da Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito; Paulo Linhares, presidente do Instituto Municipal de Previdência Social, e Bruno Martins, assessor especial da Prefeitura.