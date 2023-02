Prefeitura de Grossos renova estoque de medicamentos da UBS Ana Maria Gonçalves

Na tarde desta quinta (9), a prefeitura de Grossos abasteceu com grande quantidade de medicamentos a farmácia básica da principal UBS da cidade, a Ana Maria Gonçalves.



A renovação do estoque de remédios e outros insumos para o funcionamento da unidade é prática contínua do governo municipal, que vem sendo implementada pela prefeita Cinthia Sonale antes mesmo dela assumir o seu mandato.



“Dedicamos atenção e cuidado permanentes à rede básica de saúde porque a valorização da política de acesso aos seus serviços é um dos pilares mais importantes da nossa gestão”, declarou a chefe do Executivo.



A medicação adquirida pela prefeitura será distribuída à população a partir da próxima segunda (13). O público-alvo da ação contempla principalmente pacientes com doenças crônicas como hipertensão e diabetes.