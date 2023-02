Prefeitura alerta para não se aproximar da Cachoeira do Pinga no período chuvoso

Turistas que visitaram neste final de semana a Cachoeira do Pinga, um dos principais pontos turísticos do município de Portalegre, se depararam com a queda de um tronco de árvore que dificultou o acesso ao local e poderia ter causado um acidente.

Neste período do ano, muitos turistas procuram a cidade de Portalegre e Martins para finais de semana e carnaval. Com a chegada do período chuvoso, é preciso redobrar o cuidado ao visitar a cachoeira pelo risco de uma tromba d 'agua ou acidentes como arvores caindo.

No domingo (12), uma árvore caiu na escadaria de um dos acessos da cachoeira e foi registrado pelos turistas, que relataram ainda terem visto outras árvores com cupins, o que aumenta o risco de novos acidentes no local, caso uma poda preventiva não seja realizada.

Em Nota, a Prefeitura de Portalegre informou que as devidas providências quanto a contenção e/ou retirada de galhos e árvores que podem vir a causar algum dano dentro da Cachoeira do Pinga estão sendo tomadas.

“Nesta segunda, dia 13, uma equipe de engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura esteve no local, juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo, para verificar in loco as condições do ambiente”, disse a Nota.

A Cachoeira do Pinga é uma Unidade de Conservação, em sua formação natural existem pedras soltas, sedimentos e vegetação que compõem o seu ecossistema natural. No entanto, com as chuvas aumentam a probabilidade de quedas de árvores e sedimentos, bem como a formação de cabeça d’água, tudo isto oriundos dos fenômenos naturais.



A Prefeitura de Portalegre alerta e pede a compreensão da população, turistas e visitantes, para que não se aproximem da queda d’água em períodos chuvosos, no intuito de evitar acidentes.

Confira a formação de uma tromba d 'agua na Cachoeira do Pinga em 2018.