Devido a onda de crimes em Pendências, Ezequiel requer ações em segurança para o Vale do Açu

O município de Pendências, localizado na região do Vale do Açu, motivou uma série de requerimentos apresentados pelo deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Os documentos reivindicam melhorias em segurança pública, saúde e infraestrutura.

O parlamentar requer a disponibilidade de uma nova viatura policial, além do aumento do efetivo e de melhores condições de trabalho para a Polícia Militar que atua na cidade. Segundo a justificativa apresentada por Ezequiel, o município tem enfrentado dificuldades neste setor diante da onda de atos criminosos registrados na região. "Esses pleitos são as expectativas e anseios da população em relação à segurança pública com o objetivo de conter a criminalidade", disse o parlamentar.

O presidente da Assembleia ainda apresentou sugestão para obras de pavimentação e drenagem das ruas de Pendências. O deputado argumentou que a falta desse tipo de ação prejudica e dificulta "o tráfego e o acesso dos moradores". Também acrescentou que esses investimentos podem "contribuir com a valorização dos imóveis e para a integração da comunidade".

Já para a saúde, Ezequiel apresentou requerimento em busca de uma ambulância para a cidade, com o objetivo de suprir a necessidade da população diante da importância dos serviços ambulatórios móveis. Por fim, também solicitou estudo de viabilidade técnica para a realização de saneamento básico em Pendências.

Os requerimentos foram enviados para a governadora Fátima Bezerra (PT) e os responsáveis por cada área da administração envolvida nas reivindicações.