Prefeita de Grossos abre o ano legislativo nesta quarta (15) com leitura da mensagem anual

A prefeita Cinthia Sonale participa nesta quarta (15) da solenidade de abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Grossos. Na oportunidade, ela fará a leitura da mensagem anual, que contém uma síntese das ações do seu mandato e dos projetos a serem implementados no ano em curso.



“É um momento no qual prestamos conta da nossa gestão e compartilhamos as diretrizes do governo municipal para 2023”, declarou a chefe do Executivo.



A sessão que marca o início dos trabalhos legislativos começará às 19h, e será transmitida pelo instagram da prefeitura de Grossos (@prefeituradegrossos.rn).