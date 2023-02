Sinte/RN rejeita proposta do governo para reajuste do piso salarial de 2023 e convoca nova assembleia. De acordo com o sindicato, a proposta, apresentada pela secretária Socorro Batista (Educação) e pelo secretário Pedro Lopes (Administração), na terça-feira (14), viola o princípio da paridade, apresenta um parcelamento com índices baixos e distantes, além de ser incompatível com a reivindicação da categoria. Após rejeitar a proposta, o sindicato convocou nova assembleia para esta quinta (16). A secretária Socorro Batista afirmou que uma nova proposta poderá ser apresentada ao Sindicato antes da reunião dos educadores. Embora considerada ruim, a direção do SINTE aponta que a proposta apresentada até agora de fato iniciou a negociação em torno da implementação do Piso deste ano. Assim, pretende insistir em manter o diálogo para garantir uma proposta viável.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte (Sinte/RN) rejeitou a proposta que o Governo do Estado apresentou na terça-feira (14) para atualizar o Piso Salarial 2023.

De acordo com o sindicato, a proposta viola o princípio da paridade, apresenta um parcelamento com índices baixos e distantes, além de ser incompatível com a reivindicação da categoria.

Apresentada em audiência pela secretária Socorro Batista (Educação) e pelo secretário Pedro Lopes (Administração), a proposição consiste no seguinte:

Em março, implementar para todos os ativos e aposentados que ganham abaixo do Piso, retroativo ao mês de janeiro; para os demais (ativos e aposentados), 3% em maio; 2,71% em setembro; e 8,66% em dezembro.

Já o retroativo será implementado a partir de maio de 2024.

“Diante de uma proposta que não atende às expectativas da categoria, a direção do SINTE/RN fez várias intervenções reafirmando sua posição em defesa da implantação dos 14,95% em março. O Sindicato comunicou ao Governo que já foi convocada uma assembleia para quinta-feira (16) com a finalidade de discutir esta situação. Pressionada pelo SINTE, a Secretária afirmou que uma nova proposta poderá ser apresentada ao Sindicato antes da Assembleia”, afirmou o sindicato.

Embora considerada ruim, a direção do SINTE aponta que a proposta apresentada até agora de fato iniciou a negociação em torno da implementação do Piso deste ano. Assim, pretende insistir em manter o diálogo para garantir uma proposta viável. Ao mesmo tempo vai ocupar as ruas com uma agenda de luta que será definida em Assembleia.

RETROATIVO DE 2022

O Governo do Rio Grande do Norte afirmou que cumprirá o passivo relativo a 2022, iniciando o pagamento em março, parcelado em 14 vezes.