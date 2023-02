Emparn prevê carnaval com chuvas em todas as regiões do RN

Nos primeiros dias de folia, as chuvas poderão ocorrer em todas as regiões do estado. As chuvas decorrem da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) que atua sobre o estado neste mês, que marca o início do período chuvoso no interior do estado. Nesta quinta-feira, a revisão é de céu com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões. Na sexta-feira, céu encoberto com chuvas isoladas em todas as regiões.

O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registra a previsão do período de Carnaval com dias quentes com poucas chuvas, principalmente de domingo (19) para segunda (20) no estado. As chuvas decorrem da atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCTI) que atua sobre o estado neste mês, que marca o início do período chuvoso no interior do estado.



As temperaturas no período vão variar entre 22°C durante as madrugadas e 34°C, durante as tardes, na região do Litoral Potiguar e no interior a variação é entre 18°C e 36°C. Devido a período de alta umidade, ocasionada pelos bloqueios atmosféricos, a população está sentindo mais calor.



“A sensação térmica é afetada pela umidade, que no momento está em 75% na área do litoral, o que provoca um aumento da sensação térmica em até 2°C, a depender da pessoa. Com a previsão de chuva nos próximos dias, a sensação térmica deverá diminuir devido a consequente diminuição da umidade“, explicou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.



Reunião Climática



No dia 27 de fevereiro, está programada para ocorrer a Reunião de Análise Climática para o Semiárido Potiguar, para tratar da previsão para o período do inverno no interior, que ocorre pela climatologia de março à maio.



Estarão reunidos, por vídeo conferência, especialistas dos principais centros e institutos de meteorologia do país, além de representantes dos órgãos públicos ligados ao setor da região Nordeste.



Acesse o Sistema de Monitoramento da Emparn, nos seguintes endereços eletrônicos, emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br



Previsão dia a dia



16/02/23 - quinta-feira - Céu com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.



17/02/23 - sexta-feira - Céu encoberto com chuvas isoladas em todas as regiões.



18/02/23 - sábado - Céu com muitas nuvens, com chuvas isoladas na costa leste e norte do estado.



19/02/23 - domingo - Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões, exceto no Seridó.



20/02/23 - segunda-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.



21/02/23 - terça-feira - Céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões.



22/02/23 - quarta-feira - Céu parcialmente nublado a claro, com possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões.