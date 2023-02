Lidiane Marques faz leitura anual na câmara com destaques de ações da gestão para Tibau . Ao iniciar a mensagem, nesta quarta-feira (15), a Prefeita destacou sua gratidão à casa legislativa pelo trabalho de parceria em prol da cidade de Tibau: “É fato sabido por todos que os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo a essa conceituada casa sempre são analisados com eficiência e celeridade, o que demonstra o espírito público de cada um de vocês vereadores, voltados sempre para atender as demandas de nosso Povo”.

A prefeita do município de Tibau, Lidiane Marques, participou nesta quarta-feira (15) da solenidade que marcou a abertura oficial dos trabalhos legislativos da casa no ano de 2023. Na ocasião, Lidiane realizou a leitura da mensagem anual do Executivo, detalhando as ações executadas e as metas da gestão para este ano.

Ao iniciar a mensagem, a Prefeita destacou sua gratidão à casa pelo trabalho de parceria em prol da cidade de Tibau: “É fato sabido por todos que os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo a essa conceituada casa sempre são analisados com eficiência e celeridade, o que demonstra o espírito público de cada um de vocês vereadores, voltados sempre para atender as demandas de nosso Povo”.

Ponto de destaque, também inicial, foi a satisfação da gestão em cumprir com a antecipação do pagamento de todos os servidores municipais a cada mês, além da concessão do maior reajuste do piso salarial dos profissionais da educação no percentual de 33,24% e o terceiro salário no mês de aniversário dos servidores, ações que visam sempre o bem estar do servidor público municipal.

Dentro das ações já realizadas pela atual gestão, destaca-se para o Turismo, com as primeiras edições do Festival Gastronômico de Tibau e do São João na Praia, que foram inseridas no calendário de eventos da cidade, e a elaboração da versão preliminar do Plano Municipal de Turismo de Tibau.

Lidiane destacou também o pacote de obras e ações já entregues à população: “Utilizando-se, na sua maioria de recursos próprios, executamos diversas obras e ações administrativas benéficas para os cidadãos tibauenses”.

Para as metas e realizações em 2023, o grande ponto de destaque da gestão é o Programa Avança Tibau - PAT, que transformará a infraestrutura da cidade. O programa, que será lançado no próximo mês em um evento público, definitivamente colocará Tibau no roteiro turístico regional e nacional, dentre as ações a gestora evidenciou: a construção mercado público municipal; o pórtico turístico na entrada da Cidade; a 2ª e a 3ª etapas do ginásio público municipal; os Complexos de esportes nos Bairros Gangorra e Jardim de Alícia; as obras de pavimentação em asfalto CBUQ, blocos intertravados e paralelepípedos (calçamento) em diversas vias públicas de nossa Cidade; a reforma da casa depósito dos pescadores na Pedra do Chapéu.

O PAT abarcará também o lançamento inédito dos programas sociais TIBAU SOLIDÁRIO, programa municipal de distribuição de auxílio financeiro para as famílias em estado de vulnerabilidade e o HABITA TIBAU, programa municipal de doação de casas populares, que facilitará e promoverá o acesso a habitação para a população de baixa renda. .

A Prefeita também salientou o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, com a proposta de viabilizar novos acessos/vias públicas, objetivando desafogar o fluxo do trânsito da cidade. “Temos o compromisso de otimizar a mobilidade urbana de nossa cidade e corrigir definitivamente o problema crônico que se arrasta há décadas e preocupa a todos os tibauenses que é o fluxo de trânsito em nossas vias públicas, principalmente nos períodos de finais de ano e veraneio.”

Durante a leitura também foram destacadas grandes ações para as demais áreas, como a educação, saúde, agricultura, esportes, dando continuidade ao avanço já percorrido pela atual gestão.

A prefeita Lidiane Marques finalizou evidenciando o foco da gestão para o caminho do progresso da cidade, fortalecendo e concretizando os novos projetos. “Tibau continuará no caminho do avanço. Tenho a certeza de que vamos progredir ainda mais no corrente ano. E juntos, faremos de Tibau uma Cidade cada vez melhor.”