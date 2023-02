Prefeito de Serra do Mel garante 15% de reajuste para profissionais do magistério. O chefe do Executivo Municipal discursou por quase uma hora, nesta quinta-feira (16), no Plenário da Câmara dos Vereadores, fazendo um balanço das principais ações da Prefeitura em 2022, destacando os avanços e apresentou as metas e projetos para 2023. Em seu discurso, Josivan Bibiano fez questão de enaltecer o trabalho de sua equipe, da população e dos vereadores. “Nada disso é possível sem o apoio e a participação popular, sem o engajamento dos nossos colaboradores, que merecem o nosso total respeito e gratidão”, disse o prefeito.

Na manhã desta quinta-feira, 16, o prefeito de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo (PL), realizou no Plenário da Casa Legislativa, a leitura da Mensagem Anual.

O chefe do Executivo Municipal discursou por quase uma hora fazendo um balanço das principais ações da Prefeitura em 2022, destacando os avanços e apresentou as metas e projetos para 2023.

Em seu discurso, o prefeito fez questão de enaltecer o trabalho de sua equipe, da população e dos vereadores. “Nada disso é possível sem o apoio e a participação popular, sem o engajamento dos nossos colaboradores, que merecem o nosso total respeito e gratidão”, disse o prefeito.

O prefeito ressaltou ainda que a gestão trabalha sempre por mais educação, mais saúde, mais infraestrutura, mais emprego, mais segurança, enfim, por todas as áreas, “porque trabalhamos com igualdade”, disse o prefeito.

Entre as obras que foram anunciadas no ano passado o prefeito destacou quatro maiores que se encontram em andamento como a reforma e ampliação do hospital dr Silvio Romero de Lucena; construção da escola municipal na vila Brasília; ampliação e reforma do estádio O Fião e, por último, informou que a construção do poço, uma obra orçada em aproximadamente R$ 8 milhões, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), mas que foi necessário reajustar os valores, sendo que já conseguiu com o MDS aproximadamente R$ 8 milhões, e a prefeitura investirá mais R$ 5 milhões.

“Esses recursos já se encontram empenhados, agora vamos licitar essa obra que considero importante e um grande marco para nossa gestão e para o nosso município, que vai, sem sombra de dúvidas amenizar a problemática situação da falta de água em nossa Serra do Mel”, apontou o prefeito.

O prefeito Bibiano também ressaltou que foram investidos em 2022 mais de R$ 4 milhões em obras de infraestrutura, como pavimentação de ruas, iluminação, reposição de lâmpadas, entre outras.

Na área da saúde ressaltou que a gestão mantém mais de treze especialidades e com médico 24h. “Investimos pesado na saúde e assim continuaremos”, garantiu.

PARA 2023

Entre as várias ações que a gestão municipal apresentou, o prefeito destacou que investirá aproximadamente R$ 5 milhões em infraestrutura com pavimentação, com olhar especial, sem esquecer as demais, para a Vila Brasília diante seu grande crescimento.

A reforma e ampliação de postos de saúde também foram destaque na mensagem do prefeito, pontuando a necessidade de se garantir melhor atendimento, melhor ambiente para receber os pacientes e para os profissionais da saúde.

“Também vamos construir um posto de saúde na Vila Acre. Uma reivindicação dos moradores e que se Deus quiser, este ano estaremos executando essa obra importante”, disse o prefeito.

A reforma e ampliação das escolas do município continuam em evidência na gestão do prefeito Bibiano, que anunciou a ampliação e reforma das vilas Goiás, Ceará, Amazonas, Piauí, Bahia, Sergipe..

“Melhorar o ambiente escolar pensando não apenas nos profissionais da educação, mas também nos alunos. Com isso, propiciar uma melhoria na qualidade do ensino e do aprendizado”, garantiu o gestor.

A cobertura das quadras poliesportivas vilas Paraná, Goiás, Ceará e Amazonas, que são dos principais pólos e terão atenção especial, tendo em vista detectar maior necessidade para a prática adequada das diversas modalidades esportivas.

Por último, o prefeito anunciou que a partir de 1º de março a gestão estará reajustando em 15% o piso do magistério para os professores efetivos. “É um compromisso da gestão em sempre valorizar os professores”, encerrou o prefeito.

