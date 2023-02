Presidente da Petrobras Jean Paul, abrirá evento em comemoração aos 70 anos da FIERN em Natal

O novo presidente da estatal irá abordar o tema “Uma visão de futuro: Perspectivas da Petrobras na produção de petróleo e energias renováveis”. A solenidade é voltada à diretoria da FIERN e convidados. Parceiro da indústria potiguar, Jean Paul é atualmente um dos maiores defensores do ramo das energias no país, sendo um dos principais baluartes das energias renováveis. O evento acontece na próxima sexta-feira, dia 24 no auditório Albano Franco, da Casa da Indústria, sede da Federação.

A abertura das comemorações dos 70 anos da FIERN será na próxima sexta-feira, dia 24, em solenidade com palestra magna do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, realizada a partir das 19 horas, no auditório Albano Franco, da Casa da Indústria, sede da Federação.

O novo presidente da estatal irá abordar o tema “Uma visão de futuro: Perspectivas da Petrobras na produção de petróleo e energias renováveis”. A solenidade é voltada à diretoria da FIERN e convidados.

Na ocasião, haverá a apresentação da logomarca comemorativa dos 70 anos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte. O presidente da FIERN fará também o anúncio da programação para as comemorações das sete décadas da entidade que será realizada ao longo do ano.



Jean Paul Prates assumiu a presidência da Petrobras no dia 26 de janeiro de 2023, quando tomou posse como conselheiro e presidente da petroleira. "Parceiro da indústria potiguar, Jean Paul é atualmente um dos maiores defensores do ramo das energias no país, sendo um dos principais baluartes das energias renováveis. A escolha do seu nome engrandece o Rio Grande do Norte, terra que adotou para viver desde 2005, e lança excelentes perspectivas nas relações entre a Petrobras e o nosso estado para os próximos anos. Traz ainda a expectativa de um maior olhar da estatal sobre a transição energética e o potencial offshore brasileiro, com destaque para o nosso estado, que detém o maior potencial energético dessa área", destacou, em nota, a FIERN, quando a presidência da República anunciou a indicação de Jean Paul para o cargo.



Jean Paul Prates exerceu o mandato de senador da República de janeiro de 2019 até 25 de janeiro deste ano e tem 38 anos de experiência com assessoramento e consultorias de empreendimentos público-privados nas áreas de petróleo, gás, biocombustíveis e energia renovável. Com formação em Direito e Economia, possui mestrado em Planejamento Energético e Gestão Ambiental (Universidade da Pensilvânia), Petróleo e Gás e em Economia de Petróleo e Motores (Instituto Francês) e também exerceu o cargo de secretário estadual de Energia.



Após a palestra do presidente da Petrobras, na sexta-feira (24), haverá uma recepção aos convidados com apresentação do quinteto da SESI Big Band.