Baile da Melhor Idade abre oficialmente programação do Carnaval 2023 em Grossos

Na noite desta sexta-feira (16/02), com muita animação e irreverência, o Baile da Melhor Idade abriu oficialmente as festividades do Carnaval em Grossos. Ao som de Tony Dilmar, o ritmo das marchinhas tomou conta do salão da secretaria de Assistência Social animando os mais de 60 idosos do grupo Reviver assistidos pela prefeitura municipal de Grossos.



A prefeita Cinthia Sonale, acompanhada do vice prefeito Galego Caetano, prestigiaram o evento ao lado de vereadores e secretários municipais.



“É um prazer imenso realizar este evento. Depois de dois anos de Pandemia, agora podemos realizar uma festa como essa, fizemos questão de abrir o nosso carnaval com o grupo reviver, resgatando os antigos carnavais de Grossos. Levar essa alegria para eles que já contribuíram muito com o nosso município, nos deixa muito feliz. Nosso carnaval está só começando”, destacou a prefeita.



Tradicionalmente durante o evento, são escolhidos o rei e a rainha da melhor idade, e na edição deste ano, seu Manuel (Uau) e dona Socorro, foram escolhidos e coroados pelos jurados para reinar durante todos os dias de folia.



A secretaria de Assistência Social Emanuela Costa, agradeceu a presença do grupo reviver e falou da importância do evento para a socialização dos idosos.



“Muito obrigado a cada membro do grupo Reviver, a cada um da nossa equipe que fizeram com que esse evento fosse um sucesso, sabemos da importância de momentos como esse para fortalecer os vínculos e levar alegria aos idosos do nosso grupo”, disse a secretária de Assistência.



A programação do Carnavalesca de Grossos continua nesta sexta-feira (17/02), com a escolha do Rei e Rainha do Carnaval ás 19h na Praça do Moinho.