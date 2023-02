Quarto dia do Dissé Folia 2023 tem quatro atrações e só acaba na quarta-feira de cinzas, 22

Nesta terça-feira (21), o Dissé Folia conta novamente com grandes atrações, começando com arrastão da Chica Baiana, às 18h, no Corredor da Folia. A programação prossegue no Largo de Eventos, com André Luvi, às 20h; Forró Danado, às 23h; e a despedida da folia com João Neto Pegadão, a partir da 1h, já na quarta-feira (22) de cinzas.

O tempo voou e já chegamos ao quarto e último dia do Carnaval 2023. Nesta terça-feira (21), o Dissé Folia conta novamente com grandes atrações, começando com arrastão da Chica Baiana, às 18h, no Corredor da Folia.

A programação prossegue no Largo de Eventos, com André Luvi, às 20h; Forró Danado, às 23h; e a despedida da folia com João Neto Pegadão, a partir da 1h, já na quarta-feira (22) de cinzas.

O Dissé Folia 2023 é uma realização da Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, através da Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Desporto.