Vândalos furtam cabos e equipamentos de estação elevatória e deixam 9 cidades do alto oeste sem água. De acordo com a Caern, as cidades afetadas são Rodolfo Fernandes, Itaú, Riacho da Cruz, Olho d’água do Borges, Lucrécia, Martins, Frutuoso Gomes, Antônio Martins e João Dias. A previsão é religar o sistema até a manhã da quinta-feira (23), podendo voltar antes de acordo com o andamento do serviço. A normalização do abastecimento nas cidades afetadas deve ocorrer até o final da tarde de sexta-feira (24).

FOTO: REPRODUÇÃO