“Excelente, organizado e seguro”, diz reitora Cicilia sobre o Carnaval de Apodi

A reitora Cicilia Maia, da UERN, definiu o carnaval de Apodi-RN como “excelente, organizado e seguro”. Ela parabeniza a Prefeitura Municipal, toda a equipe que organizou o evento, consagrado este ano como o maior carnaval de rua do Rio Grande do Norte. “Um mar de gente”, foram registrados nos quatro dias de festa nos arrastões e nos shows.

“O carnaval foi gigante, top de verdade e super-tranquilo”, acrescenta o prefeito Alan Silveira, que comemora, junto com sua equipe, o sucesso do evento, acrescentando que eventos deste porte incrementa fortemente a economia local e fortalece a calendário do turismo de evento. Para ele, a festa do carnaval está consagrada a maior e mais bem organizada do Rio Grande do Norte. Agradece aos foliões presentes, ao Governo do Estado e aos seus auxiliares pelo esforço durante todo o Carnaval.

Os elogios da reitora Cicilia Maia são compactuados com diversas outras autoridades que curtiram ou estiveram no carnaval de Apodi, entre elas, o secretário estadual de Segurança, coronel PM Francisco Araújo, e o comandante geral da Polícia Militar, Alarico. Os dois comentam que a festa foi bonita e sem intercorrências.





Em se tratando de organização, o esforço realizado pelo Poder Público Municipal em parceria com as Polícia Rodoviária Federal, Civil e Militar, além de seguranças privados, para realizar os arrastões saindo da região da AABB e seguir até a Lagoa do Apodi, foi fundamental.

O trajeto do trio passando pela BR 405, precisou contar com uma rota alternativa para os veículos que trafegam pela BR 405 por um período de até 1 hora, enquanto o trio passava com o “mar de gente” pela BR 405. Os veículos de grande porte com cargas pesadas, não tinham como passar pelas ruas estreitas (rota alternativa) e aguardaram a passagem do trio.





A estrutura de palco, camarote e apoio com sanitários químicos no largo de eventos ao lado da lagoa do Apodi não teve qualquer reclamação relevantes dos foliões, nem mesmo nos dias de grande lotação, como nos shows de Toni Garrido, Dilsinho, Grafith, entre outras bandas.





Toda a estrutura foi montada e aprovada pelo Corpo de Bombeiros, que também trabalhou todos os dias do evento, junto com a Polícia Militar e também civil.

O sucesso do evento, segundo o prefeito Alan Silveira, pode ser atribuída a um fator importante. Os foliões procuraram a cidade para se divertir. Lotaram hotéis, pousadas e alugaram residências tanto na cidade como na zona rural. Também lotaram restaurantes e lanchonetes, deixando uma boa soma de recursos na economia local.

Além de Apodi, as cidades de Upanema, Caraúbas, Governador Dix Sept Rosado, Assu, Macau, Areia Branca Branca, Grossos, entre outras, também realizaram festas públicas de Carnaval, mas não com o mesmo público que Apodi. Macau, no passado, realizou grandes carnavais de rua e atualmente busca-se resgatar esta festa.

Tranquilidade com os “papafigos”

Quem não gosta de folia, ou ficou em casa ou se deslocou para a região Serrana, aproveitar o clima gostoso com a família. As cidades de Portalegre e Martins lotaram durante o período de Carnaval, principalmente por mossoroenses e também natalenses e até pessoas de outros estados como Ceará e Paraíba. Por lá, a única folia foi dos famosos “papafigos”, jovens fantasiados que se divertiram na noite de terça-feira, 20, de carnaval.