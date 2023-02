Ao longo dos quatro dias, os arrastões no corredor da folia e as apresentações no largo de eventos juntaram milhares de pessoas, incluindo muitas crianças, reflexo da segurança da festa.Luan Estilizado, Bonde do Brasil, Dan Ventura, Muny Santos, Ferro na Boneca, Chica Baiana, André Luvi, Bakulejo, Forró Danado, Allê Almeida, Davson Davis, Juninho Voice e João Neto Pegadão tornaram a festa inesquecível. “Procuramos fazer um evento para reunir todos os nossos foliões em um momento de muita alegria. Acredito que tivemos êxito nesse objetivo. Fico feliz pela participação de todos”, disse o prefeito Dr. Artur Vale.