As forças de Segurança Pública do Rio Grande do Norte divulgaram nesta quinta-feira (23), um balanço das ocorrências da Operação Carnaval 2023, encerrada nesta quarta (22). De acordo com a o boletim, foram registrados 160 detenções, 310 boletins de ocorrência e pelo menos 14 homicídios ao longo da Operação.

Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESED) o número de óbitos caiu 30% na comparação com o mesmo período de 2022, quando 20 mortes violentas foram registradas durante o período de carnaval.

As informações estatísticas são fornecidas pelas forças de segurança e consolidadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), que acompanhou atentamente e de forma estratégica, a realização da operação em todo o território potiguar. Além da Operação em Natal e na região metropolitana, o plano operacional teve atenção especial no interior.



De acordo com o secretário de Segurança, coronel Francisco Araújo, o período foi considerado tranquilo e destacou o reforço da segurança, que contou com cerca de 3.290 agentes estaduais de segurança pública, além do apoio de estruturas municipais e federais.

Segundo a Polícia Militar, 160 pessoas foram conduzidas a delegacias, 14 armas foram apreendidas e 16 veículos foram recuperados pelos militares. Ao todo, 36 motoristas foram conduzidos à Polícia Civil por embriaguez ao volante e outras 12 pessoas foram detidas por violência doméstica.

A Polícia Civil registrou 42 autos de prisão em flagrante, assinatura de 33 termos circunstanciados de ocorrência e mais de 300 boletins de ocorrência (B.O.) em delegacias fixas e unidades móveis espalhadas nos municípios.

Já o Corpo de Bombeiros registrou 249 ocorrências, sendo 172 atendidas pelas centrais e 77 atendimentos nos polos da região metropolitana de Natal.

Os militares ainda realizaram sete resgates em praias, e não registraram nenhum óbito em regiões com guarda-vidas.

O Itep realizou ações de análises químicas e identificação criminal em áreas litorâneas de Natal, nas praias de Pirangi, Pipa e em São Miguel do Gostoso. A instituição também dobrou o efetivo de plantão na cidade de Caicó, um dos principais pontos de folia do Rio Grande do Norte.