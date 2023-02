Prefeitura de Tibau anuncia entrega do kit escolar para o ano letivo de 2023. Os kits, elaborados sob supervisão da Secretaria de Educação, variam de acordo com a etapa do aluno e são compostos por itens indispensáveis para o desenvolvimento das atividades escolares: mochila, caderno, lápis, borracha, coleção de madeira e lápis de cera, tinta guache, pincéis, canetas, além do fardamento escolar, que para o ensino infantil incluem camiseta e bermuda, e camiseta para os demais alunos. A distribuição, que acontecerá na próxima segunda-feira (27), atenderá todos os alunos da rede municipal de ensino, que conta com cerca de 664 estudantes matriculados.

A Prefeitura de Tibau, por meio da Secretaria de Educação, anunciou que realizará a entrega do Kit Escolar 2023 para os alunos da Rede Municipal de Ensino na próxima segunda-feira, 27, na Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, a partir das 7h30min, marcando o início do ano letivo no município.

Os kits, elaborados sob supervisão da Secretaria de Educação, variam de acordo com a etapa do aluno e são compostos por itens indispensáveis para o desenvolvimento das atividades escolares: mochila, caderno, lápis, borracha, coleção de madeira e lápis de cera, tinta guache, pincéis, canetas, além do fardamento escolar, que para o ensino infantil incluem camiseta e bermuda, e camiseta para os demais alunos.

A distribuição atenderá todos os alunos da rede municipal de ensino, que conta com cerca de 664 estudantes matriculados.

O Kit Escolar é uma das marcas do compromisso e cuidado da gestão do município com a educação ao longo dos últimos anos, “são materiais de ótima qualidade, pensados para proporcionar uma experiência de aprendizado no ambiente escolar”, destaca a Secretária de Educação, Maria do Socorro.