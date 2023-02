Operação Carnaval 2023: PRF registra redução de 22% nos acidentes graves nas rodovias federais do RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, às 23h59 desta Quarta-feira de Cinzas (22/02), a Operação Carnaval 2023 que iniciou às 00h00 da sexta-feira (17/02). Durante os seis dias de operação foi registrado movimento intenso nas rodovias federais que cortam o estado do Rio Grande do Norte. Os esforços foram voltados para segurança viária, buscando a diminuição da violência no trânsito, com foco nas fiscalizações voltadas ao combate de condutas de risco ao volante.



Em comparação com o mesmo período do ano passado, a PRF registrou uma queda de 3,57% no número total de acidentes e uma redução de 22% nos acidentes graves. Dois óbitos foram registrados nas rodovias federais potiguares, um por acidente e outro por mal súbito de um ciclista enquanto pedalava na rodovia.



Com relação as infrações de trânsito mais observadas durante o período, destacam-se as de alcoolemia, com 128 condutores autuados, representando um aumento de 64% em relação ao ano anterior, ultrapassagem em trecho proibido (aumento de 35%), crianças sendo transportadas sem o dispositivo de retenção (aumento de 50%) e condutores utilizando o aparelho celular (aumento de 100%). Além disso, 1.351 condutores foram flagrados transitando com excesso de velocidade.



Combate ao crime



Ao longo da Operação 46 pessoas foram detidas, oito veículos foram recuperados, duas armas de fogo e 27 munições foram apreendidas. Do total de prisões efetuadas, três foram pelo crime de embriaguez ao volante.