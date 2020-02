Comando Geral realiza solenidade de promoção de 2.676 praças da PMRN

Na manhã desta quinta-feira (30), aconteceu a primeira Formatura Geral do ano de 2020 no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte.

Na ocasião, o Comandante Geral da PMRN, Coronel PM Alarico José Pessoa Azevedo Júnior, cumprimentou os militares recém promovidos e entregou o diploma de “Policial Padrão” aos policiais indicados pelos seus respectivos comandantes.

No dia 16, 2.676 policiais foram promovidos, dos quais 228 policiais foram promovidos à graduação de Subtenente, 200 à graduação de 1° Sargento, 198 à graduação de 2° Sargento, 395 à graduação de 3° Sargento e 1.655 Soldados à graduação de Cabo PM, configurando uma das maiores promoções da história da Polícia Militar do RN.

Durante a formatura, foram agraciados 44 policiais militares lotados em unidades administrativas, operacionais da Região Metropolitana e do interior do Estado, além de militares do quadro de saúde e da Banda de Música da PM, os quais receberam o Diploma de Policial Padrão das mãos do Comandante Geral da Polícia Militar estando acompanhados de seus respectivos comandantes imediatos.

O diploma “Policial Padrão” é indicado a cada mês por seus comandantes imediatos, observando o grau de zelo e de compromisso demonstrado pelo militar à causa da Segurança Pública, destacando-se em suas funções e contribuindo, dessa forma, ao engrandecimento da instituição Policial Militar.

Em suas palavras, o Cel Alarico parabenizou os novos promovidos e os agraciados com o diploma, e garantiu que novas promoções de militares continuarão no decorrer do ano de 2020.

Além do Comandante Geral, estiveram presentes na solenidade a Governadora do Estado do RN, Profª Fátima Bezerra, o Vice Governador, Dr. Antenor Roberto, Oficiais e Praças da PMRN e seus familiares.