Condenados por matar Calleb novamente no banco dos réus em Mossoró

Os condenados pelo assassinato do menino Anthony Calleb voltaram ao banco dos réus nesta quinta-feira, dia 5 de março de 2020, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins.



Desta vez em Audiência de Instrução e Julgamento para responder pelo assassinato de Lucas Mateus Vaz dos Santos, ocorrido no dia 19 de agosto de 2018, na região das Malvinas.



Para matar Lucas Mateus, segundo o MPRN, Giovani de Melo Nogueira, o Buxudo, e Jefferson de Melo Nogueira, o Bebi, contaram com apoio de Antônio Alan Nunes da Silva, o Alex.

No processo foram interrogadas seis testemunhas e entra elas o homicida Fábio David de Aquino Silva, condenado a 15 anos de prisão nesta quinta-feira, 5, no mesmo Fórum.

David, pela manhã, sentou-se no banco dos réus por ter matado, Jailson Marcelino do Nascimento, no mês de junho de 2019, junto com outro preso, na Cadeia Pública.

Ao contrário do que falaram na Polícia, neste caso os réus Buxudo, Bebi e Alex negaram, na frente do juiz, do promotor e os advogados, terem matado a tiros Lucas Mateus.



O processo seguiu para vistas do Ministério Público Estadual, a quem compete opinar pelo pronunciamento do caso para julgamento popular ou não. A defesa também será consultada.

No caso de ser pronunciado para julgamento popular, Giovani e Jefferson voltam a ficar frente a frente com um júri de sete membros da sociedade para responder por crimes contra a vida.