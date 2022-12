Prefeitura assina ordem de serviço para 12 obras orçadas em 3,8 milhões em Apodi

Além deste valor R$ 3,8 milhões destinado para recuperar seis escolas, calçar duas ruas, recuperar duas praças e concluir o Açougue Público, o prefeito Alan Silveira também destaca que deve entregar ainda neste de dezembro a Ponte de Acesso ao Vale do Apodi, orçada em R$ 1,6 milhão, e também a Escola do Campo, onde estão sendo investidos cerca de R$ 1,5 milhão, na comunidade de São Lourenço, que também fica na região do Vale, rica na produção de arroz vermelho, milheto, criação de bovinos, caprinos entre outras culturas importantes na economia da região.

A Prefeitura Municipal de Apodi contratou a recuperação estrutural de seis escolas, o Ginásio Vilson Custódio, o calçamento do acesso ao Balneário da Lagoa e do Museu do Índio, também do Ginásio de Soledade, a reforma das praças Robson Lopes e Francisco Pinto, além da conclusão do Açougue Público.

O prefeito Alan Silveira revelou ao PORTAL MOSSORO HOJE que o pacote de doze obras contratado junto a empresa M2 Engenharia é um investimento de R$ 3,8 milhões, sendo que mais de R$ 3 milhões deste valor é oriundo da arrecadação própria do município e repasses federais.





As escolas que receberão investimentos:

Escola Francisco Targino (Soledade);

Escola Isabel Aurélia Torres (Distrito de Córrego);

Escola 12 de Outubro;

Escola Lourdes Mota;

Escola Alcivan Pinto;

Creche Modelo CMEI.

O prefeito observa que estes são os investimentos que foram assinados esta semana. Segundo ele, já existem várias outras obras em andamento. Ele destaca a construção da Escola Rural, orçada em quase R$ 1,5 milhão, e a ponde no Rio Umari, no acesso do Vale do Açu, orçada em R$ 1,6 milhão.

A Escola Rural está sendo construída na comunidade de São Lourenço. Terá capacidade para pelo menos 300 alunos. As obras estão praticamente concluídas. “Eu visitei as obras terça-feira, 13 na companhia dos secretários Alan e Elmo e a previsão de inauguração é dia 23 de dezembro.





No mesmo dia, Alan Silveira e os secretários visitaram também no andamento da montagem da estrutura de concreto e aço da Ponte no Rio Umari, no acesso ao Vale do Açu, onde tem grande produção de arroz vermelho, milheto, criação de bovinos, caprinos e piscicultura.





A estrutura está sendo erguida com apoio do deputado federal Walter Alves, que destinou cerca de R$ 800 mil, do deputado federal Rafael Motta, que destinou outros R$ 600 mil, e com complementação da arrecadação própria da Prefeitura Municipal de Apodi.

O deputado federal General Girão também destinou recursos, além do ex-ministro do Desenvolvimento Regional e agora senador eleito Rogério Marinho. Outro parceiro nos investimentos que estão sendo feitos em abastecimento e melhoria nas estradas de acesso a rural é o presidente da Assemblém Ezequiel Ferreira.





O ato de assinatura da ordem de serviço das escolas, calçamento, conclusão do açougue público e das praças públicas, foi prestigiado pelos secretários municipais, os vereadores Júnior Sousa, Railton Diógenes, Laete Oliveira, Adailton Targino, Ednarte Silveira, Ângelo Suassuna, Gilvan Alves, Filipe, Carlinhos, Andreazo Alves, engenheiro da empresa M2 Engenharia e outros.

O prefeito Alan Silveira credita os investimentos que o município de Apodi está recebendo na estruturação da cidade, com asfalto, calçamento, construção de pontes, perfuração de dezenas de poços, recuperação das estradas de acesso as 208 localidades rurais e desenvolvimento inúmeras ações em parceria com o Sebrae e outras instituições para o fortalecimento da produção na zona rural, a união da classe polícia local (conta com apoio de 10 dos 13 vereadores do município), além de parcerias com deputados estaduais, governo do Estado e deputados federais, senadores e o Governo Federal.

Em função das obras realizadas em benefício da população, o prefeito Alan Silveira, que é o líder da Nação Bacurau, esta semana recebeu o apoio de mais um vereador, Gilvan Alves, que também é empresário e exerce forte influência na região.

