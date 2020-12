Allyson escolhe doutora em enfermagem para a Secretaria de Saúde

“Indicarei a Dra. Morgana Dantas para assumir a Secretaria de Saúde de Mossoró. Enfermeira, Doutora em Terapia Intensiva, MBA em Gestão em Saúde e Hospitalar, Especialista em UTI com Extensão em Urgência e Emergência...", escreveu o prefeito eleito e diplomado Allyson Bezerra em sua conta no Twitter

O prefeito Allyson Bezerra acaba de anunciar em sua conta no Twitter o nome da nova secretária municipal de Saúde. Veio da iniciativa privada. Trata-se de Morgana Dantas, enfermeira doutora em Terapia intensiva e em Gestão Saúde Hospitalar.

“Indicarei a Dra. Morgana Dantas para assumir a Secretaria de Saúde de Mossoró. Enfermeira, Doutora em Terapia Intensiva, MBA em Gestão em Saúde e Hospitalar, Especialista em UTI com Extensão em Urgência e Emergência...

... Especialização em Auditoria de Serviço em Saúde, atuando no segmento da saúde suplementar e hospitais de média e alta complexidade. Expertise em técnicas de gestão avançada com 14 anos de experiência", escreveu o prefeito eleito e diplomado Allyson Bezerra.

“A saúde é um dos principais gargalos hoje em Mossoró. Temos muitos desafios a superar e acreditamos no potencial e preparação de Dra. Morgana, com toda sua experiência e atuação na área da saúde, para contribuir com a cidade de Mossoró e comandar a grande mudança que faremos na saúde da nossa cidade”, afirma Allyson.

Também nesta quinta-feira, 24, o prefeito eleito Allyson Bezerra escolheu o nome do professor Franklin Filgueira, da UERN, para o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

