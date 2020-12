Prefeito eleito define nome para comandar Secretaria de Tributação

O prefeito eleito Allyson Bezerra revelou na tarde noite desta sexta-feira, 25, o nome do seu futuro secretário de Tributação de Mossoró. Com mais este nome, mais de 80% já estão definidos e o futuro gestor está realizando reuniões sistemáticas com os já definidos.

Ivo Franklin de Moura Bezerra é Graduado em ciências contábeis UERN, Direito UNP, pós-graduado em contabilidade pública e planejamento tributário UNP, mestre em Auditoria e Perícia Tributaria - UCA Pontifícia Universidad Católica da Argentina, Doutor em Ciências jurídicas e sociais- UCA Pontifícia Universidad Católica da Argentina.

Em entrevista ao MOSSORO HOJE, o prefeito Allyson Bezerra comentou a escolha.

Contabilista especialista em planejamento tributário, professor de pesquisa e extensão, professor de pós-graduação, consultor tributário.



CEO da empresa MB contabilidade e consultoria tributária, com 20 anos de experiência em setor contábil público e privado e planejamento tributário e recuperação tributaria, no setor privado com ênfase na área tributária.



Já desempenhou cargos como de auditor fiscal, coordenador de tributo, Chefe de fiscalização e Secretário de tributação e controlador geral.





Nomes de primeiro escalão já definidos

Comunicação Social – Regy Carte

Educação – Professora Hubeônia Morais de Alencar

Agricultura – Professor Faviano Moreira

Procuradoria Geral – Advogado Raul Santos

Consultoria-Geral – Advogado Humberto Fernandes

Segurança Pública– 3°Sargento da PM Cledinilson Morais de Oliveira

Guarda Municipal – Thiago de Oliveira Fernandes Pinto

Gerência de Trânsito – Luís Eciraldo Correia

Cultura – Professor Etevaldo Almeida

Desenvolvimento Econômico – Economista Franklin Filgueira

Previ – Ex-presidente Paulo Linhares

Fazenda - Consultor Ivo Franklin de Moura Bezerra

Esporte e Lazer – Ex-jogador profissional Júnior Xavier

Infraestrutura – Engenheiro civil, ex-prefeito de Olho dÁgua do Borges, Brenno Queiroga

Desenvolvimento Social - Professor Almir Mariano

Saúde - Enfermeira Morgana Dantas

Veja mais

Pesquisador da UFERSA vai para o desenvolvimento Social e Juventude

Allyson vai indicar doutora em enfermagem para a Secretária de Saúde

Franklin Filgueira é o escolhido para o Desenvolvimento Econômico

Professor Etevaldo Almeida da UERN é o escolhido para a Secretaria de Cultura

Regy Carte será o secretário de comunicação da gestão Allyson

Junior Xavier para a Secretaria de Esportes de Allyson Bezerra

Prefeito eleito define secretário de segurança, comando da Guarda e gerência do trânsito

Conheça os nomes para Procurador e Consultor da gestão Allyson