RETROSPECTIVA: Casos Zaira, Renata e Ana Clara estão entre as notícias mais lidas de 2019. Matérias relacionadas ao setor policial foram as mais buscadas pelo leitor durante o ano no Portal MOSSORÓ HOJE; veja os principais destaques.

A equipe do Mossoró Hoje preparou uma retrospectiva com as notícias mais no Portal neste ano de 2019. Matérias relacionadas ao setor policial foram as mais buscadas pelo leitor. Confira abaixo os principais destaques, entre as 10 mais lidas do ano e as 3 mais lidas em cada mês.

Baleada no rosto, Renata Ranyelle morre no HRTM, em Mossoró-RN



Pistoleiro pede cerveja, 2 espetinhos, aguarda 40 minutos e mata o dono do bar



Ligação de Flavio Bolsonaro com o Escritório do Crime descoberto em Mossoró



[VIDEO] O pistoleiro que matou dois e causou pânico na festa de Luis Gomes



Vendedora baleada no rosto em São Miguel precisa de UTI no HRTM



Governo do RN vai repor para a UERN a verba cortada pelo Governo Federal



Gol colide com traseira de carreta e deixa 4 mortos em Upanema/RN



O que teria tirado a vida da jovem Zaíra Cruz, dentro de um carro em Caicó?



Devido a tapinha na bunda, Jeepeiro mata amigo e deixa outros dois feridos

Jovem confessa que teve o filho no banheiro e o jogou pela janela no Alto de São Manoel







CONFIRA AS 3 MATÉRIAS MAIS LIDAS DE CADA MÊS

Janeiro

Médico e outros três são presos pelo assassinato de Dona Chica, de Patu

Ataque deixa quatro mortos e um estado grave no Centro de João Dias



Médico que matou Dona Chica teria mandado matar a ex e outras três pessoas







Fevereiro

Os agrotóxicos também são remédios, remédios das plantas, diz ministra

O descuido que matou a dona de casa Solange no trânsito de Mossoró



"Deram sete tiros em mim", diz o advogado Abrão Dutra, na praia de Tibau







Março

O que teria tirado a vida da jovem Zaíra Cruz, dentro de um carro em Caicó?

Sargento da PM é investigado no assassinato da universitária Zaira Cruz



Jovem é encontrada morta por estrangulamento na Serra do Mel







Abril

Drags ganham força na noite alternativa mossoroense

Justiça proíbe prefeita Rosalba Ciarlini de contratar shows para o MCJ



Petrorecôncavo deve usar mão de obra de Mossoró em campos adquiridos na região







Maio



[VIDEO] A homenagem do filho que se formou com ajuda da mãe vendendo doces

Cabeceiro morto com tiros à queima roupa no bairro Ouro Negro, em Mossoró

Inscrição para estágio em secretarias do RN começa nesta terça (28)







Junho

Prefeito de Caraúbas oferece emprego a odontólogo que morava em barraco

Sobrecarga em inversor de energia solar provoca incêndio em supermercado



SENAI-RN abre 1.700 vagas para cursos gratuitos de formação profissional







Julho

[VIDEO] O pistoleiro que matou dois e causou pânico na festa de Luis Gomes

Viúva é morta a tiros na cidade de Governador Dix-sept Rosado



Mais uma viúva é assassinada no Oeste do RN; Vítima deixa 3 filhos órfãs







Agosto

Dono da Academia Impacto é morto a tiros ao sair de casa, em Mossoró

“Eu escutei os disparos que mataram meu filho”, diz a mãe de Léo



Ministério Público do RN abre processo seletivo para contratação de estagiários







Setembro

Criança de 3 anos de Mossoró morre atropelada na praia do Ceará, em Tibau

Assistente Social morre após sofrer descarga elétrica em computador, em Mossoró



PC prende idosa de 77 anos por exploração sexual de menor, em Mossoró







Outubro



Agente de trânsito de Mossoró morre em acidente na BR 304

60 cidades do RN serão contempladas com casas populares; veja lista



Incêndio entre Mossoró e Apodi preocupa moradores da Comunidade do Góis







Novembro

Ranyelle consegue leito de UTI no HRTM; Polícia investiga o ex-namorado

Família de Ana Clara está em Mossoró para cobrar respostas das autoridades



Morte misteriosa de aluna de enfermagem da UERN intriga a polícia







Dezembro

Renata Ranyelle é homenageada com salva de palmas em São Miguel

11 bairros de Mossoró ficarão sem água devido a manutenção da Caern



“Eu fiz ele acreditar que eu confiava na inocência dele”, diz irmão de Ranyelle